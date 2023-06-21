Происшествия 21 июня 2023, 07:30 Украинские войска атаковали Донецк СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, выпустив около 80 снарядов калибром 155 мм Pxhere

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Украинские боевики ночью и утром в среду нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Под огнем противника оказались Киевский, Куйбышевский и Кировский районы города. Всего боевики выпустили 79 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Нетайлово, Уманская и Галицыновка.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 — населенный пункт Уманское — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — уточнили в сообщении о последнем утреннем обстреле.

ВСУ открыли огонь по Донецку в 1:30. В первый залп по Куйбышевскому району города из населенного пункта Нетайлово выпустили восемь снарядов «натовского» калибра. Затем интенсивные обстрелы продолжились.

В понедельник, 19 июня, украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров.