Происшествия 29 мая 2023, 10:03 Украинские войска атаковали Брянскую область минометами и беспилотниками — СМИ Mash: ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, зафиксировали 10 прилетов Официальный сайт президента Украины

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Суземский район Брянской области атаковали при помощи дронов и минометов. В регионе зафиксировали порядка 10 прилетов. Telegram-канал Mash сообщил, что никто не пострадал.

Целью ударов украинских войск стали села Зерново и Алешковичи. Первое атаковали при помощи беспилотников, второе обстреляли из минометов. Власти зафиксировали около 10 прилетов и разрушения, в том числе в некоторых домах выбили окна. Жители не пострадали.

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Официально губернатор Брянской области Александр Богомаз не комментировал информацию об обстреле 29 мая. Вечером 28 мая власти Белгородской области сообщили об ударе по зернохранилищу в селе Муром Шебекинского городского округа и повреждении линии электропередачи.

Ночью ВКС России нанесли комбинированный удар по территории Украины. В Киевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры, в Одесской области — сооружения в порту. Серия взрывов прогремела в Кировоградской, Полтавской и Хмельницкой областях.