Происшествия 09 июня 2023, 07:14 Украинские войска атаковали Белгородский район, пострадали жилые дома Система ПВО сработала в Белгородском районе, ВСУ повредили дома в Разумном РИА «Новости»

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Ночью 9 июня украинские военные атаковали Белгородский район Белгородской области. Жилые дома получили повреждения, сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Владимир Перцев.

«Ночью над Белгородским районом работала наша ПВО. Есть повреждения многоквартирного дома и частных домов в Разумном», — написал он.

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Оперативные службы, по словам главы, проведут поквартирный обход, чтобы оценить масштаб повреждений и начать восстановление.

После атаки на Разумное оперштаб принял много звонков от местных жителей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО ночью сработала как над Белгородским районом, так и над самим Белгородом. Украинские военные обстреливали Шебекино, разрушив жилые дома. Пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации.