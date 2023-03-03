Происшествия 03 марта 2023, 09:32 Украинские военные выпустили по Андреевке в ДНР ракету AGM-88 HARM Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Андреевка в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенному пункту ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в Telegram представительства ДНР в СЦКК.

По данным представительства, обстрел произошел в 07:20. Ракету выпустили со стороны населенного пункта Красноармейск. Фото последствий опубликовал в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Вскоре противник обстрелял и Харцызск. При этом бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.

Под обстрелом утром 3 марта снова оказался Донецк. По Петровскому району города солдаты украинской армии выпустили три снаряда 155-миллиметрового калибра.

Данных о последствиях обстрелов и возможных разрушениях пока нет.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки на территории республики в результате обстрелов ВСУ погиб один мирный житель. Также известно об одном пострадавшем.

В штабе напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов жителям нужно звонить в МЧС по номеру 101.