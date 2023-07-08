08 июля 2023, 12:33
Украинские военные выпустили более 120 снарядов по Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 снарядов за сутки
Украинские боевики обстреляли населенные пункты Белгородской области, выпустив за сутки свыше 120 снарядов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атак пострадали два человека, один в Шебекине, а другой — в Краснояружском районе.
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Ранее стало известно, что строители приостановили восстановительные работы в Шебекине из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Гладков отмечал, что власти региона будут ориентироваться по оперативной обстановке.
Днем ранее украинские военные нанесли по Белгородской области свыше 50 ударов. Пострадали мирные жилые дома в селах Ястребово и Таврово, а также поселке Разумное, линия электропередачи и четыре автомобиля.
Кроме того, система противовоздушной обороны уничтожила несколько целей на подлете к Белгороду и Белгородской области, сообщал Гладков.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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