06 июля 2023, 07:36
Украинские военные выпустили 17 снарядов по Горловке
СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке
Украинские военные утром в четверг обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
Всего националисты выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра. ВСУ вели обстрел со стороны населенных пунктов Щербиновка, Нелеповка и Леонидовка.
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Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела пострадал один из мирных жителей в жилом массиве «Комсомолец».
Кроме того, снаряды ВСУ повредили газопровод и жилой дом, а также несколько автомобилей и гараж.
ДНР
Горловка
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