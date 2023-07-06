Происшествия 06 июля 2023, 07:36 Украинские военные выпустили 17 снарядов по Горловке СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке РИА «Новости»

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Украинские военные утром в четверг обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Всего националисты выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра. ВСУ вели обстрел со стороны населенных пунктов Щербиновка, Нелеповка и Леонидовка.

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Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела пострадал один из мирных жителей в жилом массиве «Комсомолец».

Кроме того, снаряды ВСУ повредили газопровод и жилой дом, а также несколько автомобилей и гараж.