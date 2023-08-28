Происшествия 28 августа 2023, 13:10 Украинские военные впервые атаковали Курскую область картонными дронами Mash: ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными БПЛА SYPAQ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные впервые нанесли удар по Курской области картонными беспилотниками-камикадзе SYPAQ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, целями БПЛА были военный аэродром Халино и воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курской области.

Реклама

Украина получила партию SYPAQ в марте 2023 года от Австралии. Они сделаны из резины, пропитанной воском бумаги и двигателя. Первоначальной целью беспилотников является гуманитарная миссия: доставка продуктов питания, воды и медикаментов в труднодоступные регионы.

Однако ВСУ модернизировали картонный дрон, начинив его взрывчатым вещества. Около четырех утра 16 беспилотников отправились к назначенным целям, причем отдельные не несли на себе боевой части, став отвлечением для систем ПВО. Это первый случай применения этого типа дронов.

По данным Telegram-канала Fighterbomber, картонные дроны практически невозможно отследить радарами, но можно сбить путем заглушения GPS-сигнала, а также применением пулеметов с тепловизорами и прицелами ночного видения.

В ночь на 27 августа украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Курске.