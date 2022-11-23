Происшествия 23 ноября 2022, 08:13 ВСУ возобновили обстрелы Донецка, Макеевки, Пантелеймоновки и Яковлевки Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 23 ноября обстреляли Донецкую Народную Республику. Под огнем оказались Донецк, Пантелеймоновка, Макеевка и Яковлевка. Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрелы начались в 04:55. Сначала атаковали Яковлевку. По ней выпустили из Авдеевки три артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра. Затем украинские войска ударили пятью такими же снарядами из Новгородского по Пантелеймоновке, тремя снарядами калибром 155 миллиметром — по поселку Землянки в Макеевке. Его обстреляли из Орловки.

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Позже началась атака на Донецк. Петровский район пострадал от трех снарядов калибром 155 миллиметров, которые выпустили из Красногоровки. Еще четыре артснаряда калибром 152 миллиметра ВСУ использовали для ударов по Пантелеймоновке из Новгородского.

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Подразделения украинской армии обстреливают территории ДНР ежедневно. В последний раз Донецк, Макеевку и Яковлевку атаковали 22 ноября, Пантелеймоновку — за день до этого.

Спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка обвинил Евросоюз в игнорировании преступлений ВСУ. Он заявил, что западные политики закрыли глаза на нарушение прав человека и Женевской конвенции.