Происшествия 28 марта 2023, 06:42 Украинские военные в Артемовске стали подрывать оставленные здания «Русская весна»: ВСУ в ДНР начали минировать и взрывать здания при приближении ВС России РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины стали минировать оставленные здания и подрывать их в момент приближения российских войск. Такие случаи произошли в Артемовске и на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В объектив камеры попал момент подрыва одного трехэтажного здания в Артемовске. Военнослужащие 93-й бригады ВСУ заранее заминировали его и привели взрывчатку в действие. Судя по траектории распространения огня, ее заложили на первом этаже. Стены и межэтажные перекрытия обрушились почти полностью.

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По словам военкоров, это опасно. Однако находился ли в тот момент кто-то внутри или рядом с зданием, они не уточнили. Подобный случай произошел и на Авдеевском направлении.

Российские войска вслед за Артемовском взяли в полукольцо Авдеевку. По словам украинских военных, они перешли от тактики лобового штурма к охвату города со всех сторон.