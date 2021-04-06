Украинские военные устроили стрельбу в поезде в Киев

Украинские военные открыли огонь в поезде с маршрутом Киев — Новоалексеевка. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на «Украинские железные дороги».

По их данным, никто не пострадал. Обоих солдат задержали. Уточняется, что они стреляли из табельного оружия на станции Красноград. Возбуждено уголовное дело.

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Киев — Константиновка — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне», — заключили в «Украинских железных дорогах».