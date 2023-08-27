Происшествия 27 августа 2023, 16:13 Украинские военные совершили покушение на военкора в Херсонской области Сальдо: в Херсонской области совершено покушение на журналиста News Front

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Украинские военные совершили покушение на военкора информационного агентства News Front в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Киевские боевики использовали FVP-дрон. Они выследили автомобиль журналиста и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Военкор получил ранение, его машина сильно повреждена осколками, сообщил Сальдо.

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«В Херсонской области вблизи передовой работают настоящие военные корреспонденты, которые рискуют наравне с военнослужащими», — написал он.

Врио главы Херсонской области подчеркнул, что военкоры работают в горячих точках и рискуют жизнью, освещая правду. При этом киевский режим запрещает что-либо снимать даже западным журналистам. Украинские власти боятся правды, поэтому устраивают преследования внутри страны.

«Если журналист выбешивает наших врагов — значит, делает все правильно», — добавил Сальдо.

Ранее, 8 августа, украинские военные попытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра. Российские военные уничтожили противника.