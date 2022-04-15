Украинские военные разгромили Ясиноватский машиностроительный завод

Бойцы ВСУ нанесли массированный удар по Ясиноватскому машиностроительному заводу. В результате обстрела погиб один человек, еще двое рабочих получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.

Новости об атаках на Ясиноватую приходят практически каждый день. В четверг националисты выпустили по городу 10 снарядов, разрушили жилые дома. Пострадал мирный житель с улицы Орджоникидзе. Днем ранее сообщалось о налете на частные дома. Два мирных жителя погибли, еще четверо получили осколочные ранения, одной девочке оторвало ступню.

Военные бьют по объектам гражданской инфраструктуры. Как сообщили в Народной милиции ДНР, Ясиноватский машиностроительный завод не единожды попадал под обстрел и был серьезно поврежден.

Под обстрелами также были разрушены 40 домостроений города. Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что украинские войска усилили обстрел территории ДНР, в том числе реактивной системой залпового огня «Град».