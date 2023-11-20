Происшествия 20 ноября 2023, 13:51 Украинские военные обстреляли село в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по селу Курковичи в Стародубском округе Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Среди местных жителей пострадавших нет. В результате обстрела пострадали хозяйственные постройки и один жилой дом», — написал он.

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Богомаз отметил, что экстренные и оперативные службы уже прибыли на место ЧП для устранения последствий.

В субботу, 18 ноября, под обстрел националистов попала деревня Грудская в Севском районе. Из-за атаки в населенном пункте пострадали линии электроснабжения, уточнял RT.

Также на прошлой неделе СМИ сообщали о попытке боевиков атаковать авиационный завод в Смоленске ударом беспилотника самолетного типа. Дрон подавили силы РЭБ, он рухнул на крышу одного из цехов на территории предприятия и взорвался. Начавшийся пожар оперативно потушили.