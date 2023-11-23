Происшествия 23 ноября 2023, 11:53 Украинские военные обстреляли село в Белгородской области, пострадал мужчина Губернатор Гладков: житель Козинки получил ранения из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по селу Козинка в Белгородской области, пострадал местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника-камикадзе атаковали село Козинка в Грайворонском городском округе. После его падения осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина», — написал он.

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Гладков уточнил, что скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в Центральную районную больницу.

«Врачи окажут все необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате взрыва пострадал один автомобиль», — добавил губернатора.

В прошлую пятницу, 17 ноября, под обстрел украинских националистов попало село Новая Таволжанка в Белгородской области. Один из снарядов попал в жилой дом, после чего начался пожар. Среди местных жителей тогда никто не пострадал.