Происшествия 08 июля 2023, 11:23 Украинские военные обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: житель Илек-Пеньковки пострадал в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по окраине села Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области, ранение получил местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, всего произошло четыре прилета.

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«Есть пострадавший мужчина. С ранениями голени и грудной клетки он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

«Кроме того, пострадала линия электропередачи. В поселке Прилесье прилетело четыре снаряда, разрушений и пострадавших нет», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что строители приостановили восстановительные работы в Шебекине на несколько дней из-за ночных обстрелов со стороны националистов. Глава региона подчеркнул, возвращение в дома жителей из пунктов временного размещения также временно прервали.