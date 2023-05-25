Происшествия 25 мая 2023, 21:06 Украинские военные обстреляли село в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Pxhere

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Украинские военные обстреляли Белгородскую область. Под огонь ВСУ попало село Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших при украинском обстреле нет.

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«Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна», — сказано в сообщении.

В светлое время суток продолжится подворовой обход, уточнил Гладков.

В течение 24 мая украинские боевики свыше 100 раз обстреляли населенные пункты Белгородской области. Наиболее активно боевики обстреливали Грайворонский городской округ, отметил губернатор региона. На эту территорию пришлось 87 снарядов. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина, у нее контузия.

Вечером 25 мая украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате атаки ВСУ двое детей получили ранения. В общей сложности в Горловке пострадали семь мирных жителей, повреждения получили пять автомобилей. Под огнем националистов оказался Никитовский район населенного пункта.