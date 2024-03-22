Происшествия 22 марта 2024, 19:27 Украинские военные обстреляли сельхозтехнику в поле под Курском Старовойт: ВСУ обстреляли село Сергеевка, повреждена сельхозтехника РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 22 марта обстреляли село Сергеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повреждены пять единиц сельскохозяйственной техники, задействованной в работах на поле недалеко от населенного пункта», — написал он.

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Что именно попало под обстрел, глава области не уточнил. Но обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью украинские боевики ударили по поселку Теткино. Осколочное ранение получил местный житель. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. До этого в Теткине повредило линии электропередачи, часть населенного пункта обесточило.