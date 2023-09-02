Происшествия 02 сентября 2023, 09:00 Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по поселку Климово в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал он.

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Брянская область в последние месяцы находится под регулярными обстрелами и налетами беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ.

В четверг, 31 августа, силы противовоздушной обороны Минобороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянским районом. В результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Во вторник, 29 августа, боевики также обстреляли Климово из реактивной системы залпового огня. В результате атаки пострадали пять мирных жителей, погиб ребенок. Кроме того, снаряды повредили несколько административных зданий, школу, жилые дом и линии электропередачи.