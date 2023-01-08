Происшествия 08 января 2023, 17:46 Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области Старовойт: не меньше 10 прилетов зафиксировали в Теткине при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области оказался под обстрелом со стороны украинских военных. В населенном пункте зафиксировали как минимум 10 прилетов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений в жилом секторе нет. Но жители Теткина пока остаются без света. Также из-за обстрела возникли проблемы с энергоснабжением поселка прилегающего села Попово-Лежачи.

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«Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — заверил Старовойт.

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Ранее об обстреле со стороны украинских военных сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Под огнем оказалось село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Никто не пострадал, но один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. У здания оказалась частично разрушена кровля.