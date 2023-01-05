05 января 2023, 11:37
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК: ВСУ за 10 минут выпустили 16 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов разного калибра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Обстреливать город украинские боевики начали утром 5 января. В 09:10 зафиксировали пуск шести ракет натовского калибра 155 миллиметров. Через 10 минут противник выпустил еще 10 снарядов калибром 122 миллиметров.
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Кроме того, утром в четверг прилеты зафиксировали в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра. Еще шесть — по Никитовскому и Калининскому районам Горловки.
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Противник также вел интенсивный обстрел Макеевки. В сторону населенного пункта выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.
Ночью 4 января ВСУ ударили по Донецку, обстреляв город семью снарядами калибра НАТО.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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