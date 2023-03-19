19 марта 2023, 15:10
Украинские военные обстреляли населенные пункты Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области
Украинские военные в воскресенье, 19 марта, атаковали три населенных пункта Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Под огнем националистов оказались поселок Краснооктябрьский Глушковского района, село Троицкое Кореневского района и деревня Елизаветовка.
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«В Краснооктябрьском насчитали 10 прилетов, четыре частных домовладения и медицинский пункт получили незначительные повреждения. Осколки посекли заборы, крыши, фасады и окна. Есть несколько обрывов линий электропередач», — написал Старовойт.
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Он отметил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.
Краснооктябрьский также попал под обстрел боевиков днем ранее, снаряды повредили здание бывшего Дома культуры. Среди местного населения никто не пострадал.
Ранее глава региона сообщил, что в связи с регулярными атаками ВСУ в Курской области усилят меры охраны общественного порядка.
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