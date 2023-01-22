Происшествия 22 января 2023, 05:09 Украинские военные обстреляли кладбище в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ произвели артиллерийский обстрел кладбища в Пологовском районе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что на Запорожье украинские военные ведут боевые действия «даже с мертвыми».

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«Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского», — написал Рогов. Он отметил, что жертв и пострадавших при обстреле нет.

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В результате атаки повреждения получили десятки надгробий. Рядом с кладбищем, как подчеркнул Рогов, нет каких-либо военных объектов и не располагаются подразделения войск.

В субботу, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего погиб местный житель. В течение всего дня Кировский район города неоднократно оказывался под обстрелом. В общей сложности, как отмечал совместный центр контроля и координации огня, националисты с утра выпустили больше 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Украинские военные вели обстрел с позиций в населенных пунктах Галициновка, Карловка и Орловка.