Происшествия 12 мая 2023, 12:04 Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк и Макеевку СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет по Донецку и Макеевке РИА «Новости»

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Украинские боевики одновременно обстреляли из реактивных систем залпового огня Донецк и Макеевку. По городам выпустили в общей сложности 10 ракет. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям <…> Макеевка и Донецк», — уточнили в ведомстве.

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ВСУ выпустили по пять ракет из РСЗО по Макеевке (Червоногвардейский район) и Донецку (Киевский район). Обстрелы зафиксировали в 11:45. Огонь вели из населенного пункта Орловка.

В пятницу утром украинские военные обстреляли Донецк со стороны населенного пункта Нетайлово. Боевики выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

В четверг, 11 мая, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что боевики обстреляли ДНР, выпустив почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня.