Украинские военные обстреляли газопровод, жилые дома и трансформаторную подстанцию в ЛНР

Сводку обстрелов за сутки опубликовало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале. Украинские войска устроили пять обстрелов, есть пострадавшая.

Огонь велся по двум населенным пунктам. В конечном итоге в Донецком было разрушено и повреждено 11 жилых домов и трансформаторная подстанция, одна местная жительница ранена. В Первомайске под огонь попали четыре жилых дома и газопровод.

Вчера в Минобороны России заявили, что украинские националисты усилили обстрел гуманитарного коридора вблизи Мариуполя. Из-за этого была сорвана эвакуация иностранцев и мирных жителей. Несмотря на это, России удалось вывезти 18 645 человек, в том числе 2 837 детей.