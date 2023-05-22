Происшествия 22 мая 2023, 07:16 Украинские военные обстреляли два района Донецка СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по двум районам Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в понедельник нанесли удар по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Боевики вели обстрел двух районов Донецка со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:25 — н. п. Максимильяновка — Донецк», — уточнило представительство ДНР в СЦКК.

Удар пришелся по Петровскому району. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Через 15 минут орудийные залпы повторились. В 06:40 из населенного пункта Нетайлово противник обстрелял Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра.

В среду, 17 мая, пять жителей Донецка погибли в результате атаки ВСУ. Еще 14 человек получили ранения. ВСУ обстреляли территорию республики из РСЗО пять раз в течение дня.