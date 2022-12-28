Происшествия 28 декабря 2022, 16:12 Украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку РИА «Новости»

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Украинские военные днем 28 декабря обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. По информации ведомства, по столице республики выпустили шесть снарядов натовского калибра.

ВСУ атаковали Донецк в 15:05 со стороны села Александрополь. Шесть снарядов 155-миллиметрового калибра угодили в Петровский и Кировский районы города. Информацию подтвердил мэр Алексей Кулемзин.

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«Украинские фашисты выпустили шесть снарядов, которые им поставили страны блока НАТО, калибром 155 миллиметров. Данные о жертвах и разрушениях уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города. Огонь вели со стороны населенных пунктов Карловка и Тоненькое.

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили две гаубицы М777 американского производства и гаубицу FH-70 производства ФРГ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что украинские военнослужащие обстреливали жилые кварталы Донецка из этого оружия.