Происшествия 07 января 2023, 07:11 Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Горловку РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Донецку и Горловку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем оказались Никитовский район Горловки, а также Кировский и Петровский районы Донецка.

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Всего националисты суммарно выпустили 15 снарядов из орудия калибром 155 миллиметров.

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при атаке националистов на жилой массив пострадала мирная жительница, ее состояние неизвестно.

Украинские войска обстреливают мирное население Донбасса в период предложенного Россией рождественского перемирия. Президент РФ Владимир Путин поручал установить режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

Однако Украина не поддержала временное перемирие и после указанного времени неоднократно обстреляла населенные пункты Донбасса.