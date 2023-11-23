Происшествия 23 ноября 2023, 13:22 Украинские военные обстреляли деревню в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ атаковали деревню Городище РИА «Новости»

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Украинские боевики в четверг, 23 ноября, нанесли удар по деревне Городище Рыльского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Деревню Городище обстреляли со стороны Украины, всего зафиксировали восемь прилетов. Никто, к счастью, не пострадал», — написал он.

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Старовойт отметил, что в настоящее время в населенном пункте, а также селе Козино отсутствует электричества.

«Как только станет безопасно, специалисты приступят к его восстановлению», — добавила глава региона.

Ранее в четверг ВСУ атаковали село Козинка в Белгородской области. Пострадал местный житель, он получил осколочные ранения. Потерпевшего доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Ранее МИД сообщил, что ежедневно украинские военные наносят до 300 ударов по территории населенных пунктов России.