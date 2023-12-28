Происшествия 28 декабря 2023, 20:20 Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района РИА «Новости»

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В Погарском районе Брянской области село Сопычи подверглось обстрелу со стороны ВСУ. На место прибыли представители экстренных служб, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение», — уточнил он.

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Глава Брянской области добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

На днях украинские боевики уже открывали огонь по селу Сопычи. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Однако прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили один жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

До этого ВСУ нанесли удар по селу Чаусы в Брянской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Их увезли в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.