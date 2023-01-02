02 января 2023, 13:47
Украинские военные атаковали село Муром в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Муром со стороны ВСУ
Село Муром попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе», — написал глава региона.
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По его словам, при взрывах местные жители не пострадали. Но осколки снарядов попали в два частных дома — они выбили стекла и испортили кровлю. Кроме того, серьезные повреждения получил автомобиль.
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На месте происшествия работают оперативные службы, местная администрация проводит подомовой обход зоны обстрела.
В конце декабря в Шебекинском районе Белгородской области уже фиксировали атаки со стороны ВСУ. Один из снарядов тогда попал на территорию промышленного предприятия. Кроме того, под обстрелом оказался таможенный пропускной пункт. Несколько снарядов упало в хуторе Стадников.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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