Важное 02 января 2023, 13:47 Украинские военные атаковали село Муром в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Муром со стороны ВСУ Министерство обороны Украины

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Село Муром попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе», — написал глава региона.

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По его словам, при взрывах местные жители не пострадали. Но осколки снарядов попали в два частных дома — они выбили стекла и испортили кровлю. Кроме того, серьезные повреждения получил автомобиль.

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На месте происшествия работают оперативные службы, местная администрация проводит подомовой обход зоны обстрела.

В конце декабря в Шебекинском районе Белгородской области уже фиксировали атаки со стороны ВСУ. Один из снарядов тогда попал на территорию промышленного предприятия. Кроме того, под обстрелом оказался таможенный пропускной пункт. Несколько снарядов упало в хуторе Стадников.