Важное 02 декабря 2023, 15:59 Украинские военные атаковали Глушковский район Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили снаряды по территории поселка Теткино Глушковского района. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия», — указал он.

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Старовойт добавил, что обстрелы повредили два автомобиля. Он пообещал возместить собственникам все материальные убытки.

Ранее ВСУ три раза обстреляли территорию Донецка. По словам мэра Алексея Кулемзина, украинские военные выпустили по городу семь снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрелам также подвергся микрорайон Текстильщик, удары повредили несколько домов и ранили мужчину 1955 года рождения.

От действий ВСУ 2 декабря пострадал поселок Старомихайловка в ДНР — военные сбросили на него боеприпас с БПЛА. Жительница населенного пункта получила ранения, снаряд выбил стекло из окон в многоквартирных домах.

В декабре украинская армия впервые применила ракеты JROF HEF из Словакии. Этот тип боеприпасов ВСУ поставили страны НАТО.