Украинские власти рассказали о состоянии выживших при падении Ан-26

Выживший курсант находится в крайне тяжелом состоянии, самочувствие еще одного пассажира лучше. Об этом рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Алексей Кучер а эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что пассажиры в самолете Ан-26 были из 11 областей Украины.

«Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов — прим.ред.). С Харьковской области ребенок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии», — поделился глава администрации.

Выжившие курсанты успели выпрыгнуть из самолета до его столкновения с землей. Крушение воздушного судна произошло вечером 25 сентября. На его борту находились 27 человек, 22 из которых погибли.

Известно, что до трагедии у самолета отказал левый двигатель. По словам очевидцев, он упал на автомобильную трассу.

Власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим в крушении самолета Ан-26. Будут приспущены флаги на всех зданиях органов власти.