Происшествия 02 августа 2023, 15:52 Украинские Telegram-каналы растиражировали фейк о взрыве на заводе в Москве Информация о взрыве на бывшем заводе в Москве оказалась фейком, в здании был только пожар РИА «Новости»

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В украинских Telegram-каналах начали распространять фейк о якобы взрыве на заводе счетно-аналитических машин имени Калмыкова, после которого в здании возник пожар. К действительности эти вбросы не имеют никакого отношения.

Фейк

Информация о пожаре из-за взрыва на заводе счетно-аналитических машин имени Калмыкова в Москве появилась, в частности, в двух украинских каналах в Telegram.

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Правда

По данным регионального главка МЧС, в здании бывшего завода счетно-аналитических машин имени Калмыкова на Нижней Красносельской улице действительно было возгорание, но ни о каком взрыве речь не идет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что получили сообщение о ЧП 1 августа в 21:41. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на шестом этаже 7-этажного здания произошло возгорание. Находившихся внутри людей эвакуировали.

В 22:58 пожар ликвидировали, в результате никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Как уточнил РБК, в последние 10 лет многие помещения на бывшем заводе сдавались в аренду. Там открыли кафе, фитнес-клуб, магазины.

Таким образом, информация о том, что в Москве произошел пожар из-за взрыва на бывшем заводе счетно-аналитических машин имени Калмыкова, недостоверна.

Возгорание действительно зафиксировали спасатели ГУ МЧС. Специалисты ликвидировали его примерно в течение часа. Причины ЧП устанавливаются. Пока в ведомстве их никак не комментировали.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.