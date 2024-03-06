Происшествия 06 марта 2024, 10:56 Украинские спецслужбы пытались устроить экологическую катастрофу под Самарой Shot: украинские спецслужбы планировали подорвать состав с аммиаком под Самарой РИА «Новости»

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Спецслужбы Украины собирались устроить экологическую катастрофу в Самарской области, подорвав состав с аммиаком, который ехал с завода «Тольяттиазот». Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

Утром 4 марта произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой. Никто не пострадал, но схему движения некоторых поездов изменили из-за ЧП.

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По данным Shot, на других участках пути обнаружили еще несколько самодельных взрывных устройств. Также Telegram-канал сообщил, что силовики разыскивают двух мужчин ростом 170-180 сантиметров, которых видели с рюкзаками у железнодорожных путей в конце прошлой недели.

Летом 2023 года Вооруженные силы Украины совершили теракт на трубопроводе Тольятти — Одесса, что привело к утечке аммиака в Харьковской области. Местных жителей пришлось эвакуировать.