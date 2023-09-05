Происшествия 05 сентября 2023, 14:19 Украинские снаряды повредили ЛЭП в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Unsplash

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Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел украинских военных. Снаряды задели линию электропередачи, сообщил в своем Telеgram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — написал он.

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Оперативные службы выехали на окраину села Вязовое, где произошел обстрел, и занялись восстановлением электроснабжения.

Вооруженные силы обстреляли 5 сентября село Козинка Грайворонского городского округа. Снаряды, по словам Вячеслава Гладкова, задели электросети и линии газоснабжения. Серьезные повреждения получили одна машина и 11 домов. Люди не пострадали.

Пьяный мужчина нашел 3 сентября в огороде на территории поселка Комсомольский гранату. Она сдетонировала прямо в руках. Его увезли в больницу с контузией, множественными осколочными ранениями и повреждениями дыхательных путей.