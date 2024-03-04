Важное 04 марта 2024, 13:24 Украинские снаряды повредили дом и грузовик под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, есть повреждения

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Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 4 марта попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения в одном частном домовладении: посечены кровля, фасад, забор и хозпостройка. Также осколками снарядов посечена „Газель“», — написал он.

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Никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, власти продолжают подворовой обход территорий.

В этот же день украинские боевики пытались атаковать окраину Шебекина с помощью дрона-камикадзе. При падении и взрыве беспилотника посекло авто возле частного дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

ВСУ регулярно наносят удары по Белгородской области. Днем 3 марта, по региону выпустили десятки снарядов и несколько дронов-камикадзе. В Белгороде срабатывал сигнал ракетной опасности.