04 марта 2024, 13:24
Украинские снаряды повредили дом и грузовик под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, есть повреждения
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 4 марта попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть повреждения в одном частном домовладении: посечены кровля, фасад, забор и хозпостройка. Также осколками снарядов посечена „Газель“», — написал он.
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Никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, власти продолжают подворовой обход территорий.
В этот же день украинские боевики пытались атаковать окраину Шебекина с помощью дрона-камикадзе. При падении и взрыве беспилотника посекло авто возле частного дома. Обошлось без жертв и пострадавших.
ВСУ регулярно наносят удары по Белгородской области. Днем 3 марта, по региону выпустили десятки снарядов и несколько дронов-камикадзе. В Белгороде срабатывал сигнал ракетной опасности.
Грузовики
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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