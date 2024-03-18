Происшествия 18 марта 2024, 14:41 Украинские снаряды повредили 10 домов в селе под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино, повреждены 10 домов и два авто Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под удар боевиков 18 марта попало село Головчино Грайворонского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в 10 частных домовладениях и двух автомобилях», — написал глава области.

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Гладков уточнил, что одна из машин при попадании снаряда сгорела.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход.

Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. ВСУ 18 марта пытались атаковать регион Vampire, «Ольхой» и «Градом»: за 15 минут выпустили 11 снарядов. Только за неделю в области в результате ударов ВСУ погибли более 10 человек, свыше 80 пострадали.