18 марта 2024, 14:41
Украинские снаряды повредили 10 домов в селе под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино, повреждены 10 домов и два авто
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под удар боевиков 18 марта попало село Головчино Грайворонского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в 10 частных домовладениях и двух автомобилях», — написал глава области.
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Гладков уточнил, что одна из машин при попадании снаряда сгорела.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. ВСУ 18 марта пытались атаковать регион Vampire, «Ольхой» и «Градом»: за 15 минут выпустили 11 снарядов. Только за неделю в области в результате ударов ВСУ погибли более 10 человек, свыше 80 пострадали.
Украина
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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