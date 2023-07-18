Важное 18 июля 2023, 11:11 Украинские снаряды попали во двор машинно-тракторного предприятия Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района РИА «Новости»

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Украинские войска 18 июля обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района, повредили два дома и двор машинно-тракторного парка предприятия «Победа». Губернатор Роман Старовойт сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Елизаветовку атаковали утром. Всего в деревне зафиксировали четыре прилета, снаряды повредили два жилых дома. Глава региона заявил, что владельцам помогут в восстановлении.

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«В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО „Победа“ произошло возгорание. Пожар потушен», — сообщил он.

В Курской области 14 июля рухнул беспилотник. БПЛА не сдетонировал при падении. Объекты критической инфраструктуры уцелели, жители не пострадали. Дрон лишь повредил окна и фасад одного жилого дома.

Белгородскую область за минувшие сутки обстреляли более чем 60 снарядами. Удары нанесли по девяти населенным пунктам.