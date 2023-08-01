Важное 01 августа 2023, 11:01 Украинские снаряды попали в медучреждение и частично обесточили село Чуровичи Губернатор Богомаз: при обстреле села Чуровичи повредили здание врачебной амбулатории РИА «Новости»

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При обстреле Вооруженными силами Украины села Чуровичи Климовского района пострадало здание врачебной амбулатории. Из-за повреждения сетей населенный пункт частично обесточили, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате обстрела села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение», — объявил он.

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Оперативные службы приступили к работе. Александр Богомаз сообщил, что, как только они закончат, повреждения обследует специальная комиссия, чтобы оценить ущерб.

Село Чуровичи обстреляли 1 августа. Губернатор сообщил, что пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, машины и неиспользуемое здание социального учреждения.

В приграничной Белгородской области за сутки насчитали около 80 прилетов украинских снарядов и атак беспилотников. Повредили линии электропередачи, дома и автомобили.