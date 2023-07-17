Происшествия 17 июля 2023, 09:24 Украинские СМИ заявили о причастности СБУ и ВМС к ЧП на Крымском мосту «Обозреватель» сообщил об ответственности СБУ и ВМС за ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины и ВМС ВСУ могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

По предварительным данным источника, боевики атаковали объект надводными дронами.

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Глава Государственного совета полуострова Владимир Константинов заявлял, что атаку на Крымский мост организовали власти Украины. Он назвал произошедшее новым преступлением террористического режима Киева.

По его словам, украинские власти знали о том, что автомобильная часть Крымского моста использует исключительно в качестве гражданского объекта. Константинов подчеркнул, что только лишение физической возможности совершать такие удары и неотвратимость наказания остановят киевский режим.

В связи с ЧП автомобильное движение по мосту временно приостановили. Туристам на машинах рекомендовали добираться до Крыма по сухопутным коридорам через новые регионы России.