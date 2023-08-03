Важное 03 августа 2023, 12:01 Украинские силы обстреляли село Соловьевка в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Соловьевка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область. В этот раз под ударом оказалось село Соловьевка. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«ВСУ совершили обстрел села Соловьевка Климовского района», — уточнил он.

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По словам Богомаза, никто не пострадал. Однако в результате атаки частично нарушено энергоснабжение Каменского хутора и Соловьевки. Экстренные и оперативные службы уже работают на месте ЧП.

Накануне украинские силы обстреляли село Чуровичи Климовского района. Богомаз уточнял, что повреждения получило здание врачебной амбулатории. Также пострадали автомобили, жилые дома, хозяйственные постройки, возникли проблемы с электричеством.

Утром 3 августа стало известно, что средства ПВО сбили дроны над Калужской областью. Их удалось перехватить на юго-западе региона.