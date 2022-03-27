Украинские силовики задержали 75-летнего политолога Погребинского

Киевские силовики задержали известного украинского политолога, основателя и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии 75-летнего Михаила Погребинского. Об этом сообщила «ЦентрАзия».

По данным российского издания «Украина.ру», накануне в доме политолога прошли обыски, и правозащитники заподозрили, что Погребинского могут задержать. Журналисты издания отметили, что, если в таком возрасте и имея серьезные проблемы со здоровьем он окажется «в застенках спецслужб», это может оказаться «прелюдией к убийству». Они также вспомнили, что политолог в своих высказываниях всегда исходил из того, что «сила Украины — не в национально-дебильной самоограниченной хуторской политико-культурной и духовной автаркии», а в русско-украинском дуализме. Погребинский утверждал, что националистическая однобокость в политико-духовном развитии и отход от элементарной демократии могут погубить Украину.

Михаила Погребинского часто приглашали на российские ток-шоу. По мнению журналиста и политолога Виталия Третьякова, украинская власть «решила отомстить» ему за объективность и беспристрастность.