Украинские силовики ударили по ЛНР из запрещенного оружия
Украинские силовики ударили по четырем населенным пунктам ЛНР из запрещенного оружия
Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза ударили по четырем населенным пунктам самопровозглашенной Луганской народной республики. Они использовали минометы, запрещенные минскими договоренностями. Об этом СМИ заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — процитировало РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские военные совершили обстрел в 05:30 по московскому времени из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Полный запрет ведения огня применили в Донбассе с лета 2020 года. Там ввели дополнительные меры обеспечения перемирия. Помимо ведения огня, запрещено также размещение оружия рядом с населенными пунктами и внутри них, наступательные и разведывательные мероприятия.
За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Эти меры должны работать до полного прекращения конфликта.