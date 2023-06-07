07 июня 2023, 13:56
Украинские ракеты упали у школы и Дома культуры в селе Шебекинского округа
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле из РСЗО «Град» центра села Графовка
Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка Шебекинского городского округа. Снаряды упали во дворе жилого дома, около Дома культуры и школы, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Центр Графовки на юге Шебекинского округа недалеко от села Безлюдовка и Белгородского водохранилища обстреляли, по его словам, из реактивной системы залпового огня «Град». Жители не пострадали, хотя прилеты зафиксировали в частном секторе и рядом с объектами гражданской инфраструктуры.
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«Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор», — написал глава региона.
Вячеслав Гладков сообщил, что осколки посекли окна и фасады еще двух домов. Оперативные службы приехали в район обстрела.
В конце мая в селе Безлюдовка после очередной атаки загорелся корпус базы отдыха. В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку у подстанции, село Попово-Лежачах и поселок городского типа Теткино обесточили.
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