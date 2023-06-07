Происшествия 07 июня 2023, 13:56 Украинские ракеты упали у школы и Дома культуры в селе Шебекинского округа Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле из РСЗО «Град» центра села Графовка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка Шебекинского городского округа. Снаряды упали во дворе жилого дома, около Дома культуры и школы, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Центр Графовки на юге Шебекинского округа недалеко от села Безлюдовка и Белгородского водохранилища обстреляли, по его словам, из реактивной системы залпового огня «Град». Жители не пострадали, хотя прилеты зафиксировали в частном секторе и рядом с объектами гражданской инфраструктуры.

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«Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор», — написал глава региона.

Вячеслав Гладков сообщил, что осколки посекли окна и фасады еще двух домов. Оперативные службы приехали в район обстрела.

В конце мая в селе Безлюдовка после очередной атаки загорелся корпус базы отдыха. В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку у подстанции, село Попово-Лежачах и поселок городского типа Теткино обесточили.