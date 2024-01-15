Происшествия 15 января 2024, 07:21 Украинские ракеты ТРК «Точка-У» сбили над Курской областью Минобороны РФ: над Курской областью сбили три украинские ракеты ТРК «Точка-У» РИА «Новости»

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Российские военные засекли над Курской областью три украинские ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Их успешно сбили, сообщило Минобороны России.

Ракеты уничтожили ночью 15 января. Три снаряда ТРК «Точка-У» нацелили на Курскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили их.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что три ракеты перехватили над территорией Фатежского района. Система ПВО сработала над регионом и его столицей около часа ночи. Власти поблагодарили военных за работу.

В предыдущий день Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников поселок Теткино Глушковского района. Один мирный житель получил осколочные ранения. Мужчина находился в состоянии средней степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, дроны повредили остекление двух жилых домов.