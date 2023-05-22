Происшествия

22 мая 2023, 09:26

Украинские ракеты Storm Shadow упали в районе бывшего аэродрома в Мариуполе

Врио главы ДНР Пушилин: Storm Shadow, которыми ВСУ обстреляли Мариуполь, упали у аэродрома

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Ракеты Storm Shadow, которыми украинские боевики обстреляли Мариуполь, упали в районе бывшего аэродрома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

В субботу, 20 мая, украинские войска обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Представитель силовых структур ДНР уточнил, что ВСУ наносили удары, предположительно, крылатыми ракетами Storm Shadow.

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