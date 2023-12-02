Важное 02 декабря 2023, 19:02 Украинские ракеты сбили над акваторией Азовского моря МО: украинские ракеты С-200 уничтожили над акваторией Азовского моря РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины удалось пресечь около 18:00. ВСУ запустили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.

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«Украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Такие же снаряды средства ПВО уничтожили 26 ноября около 11:00. Перед этим Украина попыталась массово атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами. Сначала системы ПВО сбили 11 дронов, затем — еще девять.

Накануне российские военные ликвидировали центр подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области. ВС РФ также уничтожили склад авиационных средств поражения.