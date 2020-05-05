Украинские националисты устроили самосуд зеленкой над девочкой

Все случилось в Запорожской области. После публикации видео в интернете, девочку нашли местные националисты. Ребенка заставили встать на колени и извиниться. После этого девочке дали зеленку в руки, и она налила жидкость на свое лицо. В правоохранительных органах пока никак не комментируют эти кадры.

Украинский флаг сорвали двое 19-летних парней еще 30 апреля. Девушка стояла рядом и снимала все на видео. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Одессе на мужчину, который вывесил флаг СССР 1 мая, завели дело. Ему грозит до пяти лет колонии за распространение и демонстрацию коммунистической символики. Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу в мае 2015 года.