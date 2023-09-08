08 сентября 2023, 01:54
Украинские националисты обстреляли машину с двумя детьми в Запорожье — Рогов
Рогов: ВСУ обстреляли машину с двумя детьми в Запорожье, один ребенок пострадал
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с двумя детьми, 13-летний мальчик получил ранения. Об этом написал в Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми», — написал Рогов.
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В результате обстрела 13-летний подросток получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Мать ранило в ногу. Пострадавших госпитализировали, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. По словам Рогова, находившиеся в машине отец и десятилетняя дочь не пострадали.
Утром 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области, где расположена атомная электростанция. Подробностей обстрела не сообщили.
Российская армия отразила четыре атаки ВСУ у населенных пунктов Вербовое и Работино. Тактическое положение ВС России на Запорожском направлении не менялось
Дети
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Запорожская область
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