Происшествия 08 сентября 2023, 01:54 Украинские националисты обстреляли машину с двумя детьми в Запорожье — Рогов Рогов: ВСУ обстреляли машину с двумя детьми в Запорожье, один ребенок пострадал

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ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с двумя детьми, 13-летний мальчик получил ранения. Об этом написал в Telegram-канале глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми», — написал Рогов.

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В результате обстрела 13-летний подросток получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Мать ранило в ногу. Пострадавших госпитализировали, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. По словам Рогова, находившиеся в машине отец и десятилетняя дочь не пострадали.

Утром 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области, где расположена атомная электростанция. Подробностей обстрела не сообщили.

Российская армия отразила четыре атаки ВСУ у населенных пунктов Вербовое и Работино. Тактическое положение ВС России на Запорожском направлении не менялось