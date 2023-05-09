Важное 09 мая 2023, 12:19 Украинские националисты атаковали село в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области Губернатор Гладков / Telegram-канал

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Украинские военные атаковали село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела загорелись два частных домовладения, пострадавших нет», — сказал он.

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Гладков отметил, что в попавших под обстрел домах никого не было, жители заблаговременно переехали в безопасное место.

Населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрел со стороны боевиков. В ночь на 9 мая снаряд ВСУ упал между двумя жилыми многоквартирными домами в городе Шебекино.

Из местных никто не пострадал, однако повреждения получили фасады домов, окна, крыша и шесть автомобилей.

Также ранее под огнем националистов оказалось село Муром в Шебекинском городском округе. Ранение получила одна женщина, ее состояние стабильное.